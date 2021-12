Une étudiante de 23 ans portée disparue à Marseille

Sa mère est la dernière personne de sa famille à l'avoir vu, jeudi matin, peu avant 7h. Sarah Ndela, 23 ans, quittait le domicile familial de Martigues pour aller à Saint-Jérôme, où elle étudie la chimie. Depuis, elle est portée disparue. Les recherches s'organisent.

Selon sa sœur, jointe par France Bleu Provence, Sarah avait "l'air normal" lorsqu'elle a quitté le domicile. Sa carte de transport a borné une dernière fois sur le campus de Luminy dans le 9e arrondissement de Marseille dans la mâtinée. Son téléphone portable aussi.

Un hélicoptère et une battue

Le commissariat de Marseille se charge des recherches. Un hélicoptère de la Sécurité civile a survolé la zone, ce dimanche matin, sans succès. Ses proches organisent une battue ce dimanche après-midi là où elle aurait disparu, à Luminy, mais aussi à la Castellane et au Prado.

Sarah Ndela mesure 1m64. La jeune femme a des yeux bruns et la peau noire. Elle portait une tresse et pourrait être vêtue d'un manteau beige et d'une écharpe bordeaux.

Si vous avez des informations qui pourraient aider à la retrouver, il faut appeler le 17.