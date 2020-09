Une étudiante décède dans une résidence du Crous sur le campus universitaire à Dijon

Une étudiante a été retrouvée sans vie dans une résidence universitaire sur le campus de Dijon. La jeune fille aurait succombé à un problème de santé mais non lié à la Covid-19.

C'est la tristesse sur le campus de Dijon après le décès d'une étudiante lundi dernier mais dont le décès n'est annoncé que ce mercredi 16 septembre. Elle a été retrouvée sans vie dans une résidence du campus universitaire. La jeune femme de 20 ans aurait succombé à un problème de santé mais le coronavirus est écarté. Il n'y a donc aucun risque de contagion.

Dans un communiqué publié ce mercredi par le rectorat, "le recteur, le président de l’Université et la directrice générale du Crous partagent avec eux l’émotion pour le deuil qui frappe la communauté universitaire et leur témoignent leur soutien et leur compassion".

Un accompagnement psychologique a été immédiatement mis en place pour soutenir les étudiants, ainsi que les personnels qui ont été confrontés à ce drame.