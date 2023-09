Une étudiante toulousaine suivie et agressée jusque dans sa chambre d'une résidence universitaire

Ce Jeudi, vers 7h du matin, une étudiante toulousaine de 21 ans a été suivi par un homme jusqu'à l'entée de sa résidence universitaire, elle a senti une présence derrière elle et a accéléré le pas pour entrer dans son immeuble équipé d'un digicode. L'homme, un sans domicile fixe selon nos informations, a réussi à se faufiler avant que la porte se referme. Il a suivi l'étudiante jusqu'à a sa chambre, où il l'a poussée, l'a saisie au cou pour l'étrangler. La jeune fille qui a porté plainte pour violation de domicile et violence volontaire, elle a aussi dit que l'homme lui aurait touché la poitrine.

Les cris de la jeune fille ont été entendus par un agent du Crous qui se trouvait sur place et est intervenu. Ils ont réussi à mettre l'agresseur en fuite. La police nationale a été alertée et s'est rendue sur les lieux. Grâce à un signalement précis de l'étudiante, des agents de la brigade anticriminalité ont réussi à interpeller le suspect, un homme de 32 ans, il était en chaussettes selon nos informations. L'homme a été placé en garde à vue, il a fait l'objet d'une expertise psychologique. Il a reconnu lors de son audition la violation de domicile et la violence mais pas l'agression sexuelle, qui n'a pas été retenue par la justice. Il sera convoqué proc halement devant le tribunal correctionnel.

Le Crous de Toulouse précise qu'il y a une présence 7 jours sur 7, 24h sur 24 au niveau de cette résidence, un veilleur de nuit et un rondier d'une société privée sont présents. Ce genre d'agression est très rare mais en 2011 une étudiante de cette même résidence universitaire avait été retrouvée ligotée, tailladée et bâillonnée.

Le Crous précise que la surveillance a été renforcée dans la résidence, l'étudiante victime a été orientée vers le service social du Crous qui lui a proposé un accompagnement psychologique.