Une ex-agent de sécurité incendie condamnée pour avoir brûlé 11 voitures à Villeneuve-d'Ascq

2 ans de prison avec sursis pour une agent sécurité incendie qui a incendié 11 voitures à Villeneuve-d'Ascq. C'est la décision du tribunal de Lille, ce mercredi 4 mai. Cette série d'incendie à eu lieu en l'espace de seulement 4 mois, de juillet à octobre 2020, toutes dans le même quartier, le secteur de Flers. Ils n'ont jamais fait de blessé, mais le dernier feu s'était propagé jusqu'aux fenêtres d'une résidence étudiante. C'est une femme du voisinage, au casier judiciaire vierge, qui en était à l'origine.

Sachet congélation rempli d'alcool

"Il y a eu une première voiture puis une deuxième, puis une troisième...", énumère à la barre l'ancienne agent sécurité incendie. En 2020, après des problèmes au travail et un confinement difficile, elle craque, et se met à boire de plus en plus. Et c'est dans un état second qu'elle commence à régulièrement sortir de chez elle en pleine nuit.

Dans sa main : un sachet congélation rempli de gel pour barbecue ou d'alcool à brûler. A chaque fois, elle le place sur la grille d'aération de la batterie de voitures garées dans les rues du quartiers, avant d'y mettre le feu. Résultat : 11 voitures incendiées, dont 2 par propagation.

"Ma cliente a découvert le mode opératoire pendant l'enquête", assure son avocat, car la femme de 45 ans peine à se souvenir de ces nuits. Et si elle reconnait ses gestes, elle ne se les explique pas : "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à des gens que je connaissais", se désole celle qui siégeait au conseil de quartier.

Elle a aussi été condamnée à une obligation de soin et à l'indemnisation des 4 parties civiles.