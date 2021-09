Près de Rennes : la fonctionnaire utilisait la carte bancaire de la mairie à des fins personnels

Une ancienne fonctionnaire de la mairie de Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes, a été condamnée vendredi 10 septembre à Rennes. Elle reconnaît avoir utilisé la carte bancaire de la mairie pour des pleins d'essence et avoir fait des achats sous l'identité d'élues et d'adjointes.

À la barre, l'ancienne employée de la mairie de Chartres-de-Bretagne baisse les yeux à l'énoncé des faits. Elle était jugée, vendredi 10 septembre, à Rennes. Elle reconnaît avoir acheté plusieurs fournitures de bureau sous l'identité d'élues et d'adjointes de la mairie. Elle admet aussi avoir fait plusieurs pleins d'essence avec différentes cartes bancaires de la ville.

Elle était dans une détresse psychologique au moment des faits - Laurent Frénéhard

Elle a été condamnée à deux ans d'inéligibilité, quatre mois de prison avec sursis et 4.300 euros d'amende à verser aux parties civiles. Elle devra rembourser plus de 2 500 euros pour les achats passés avec le compte bancaire de la municipalité. L'ancienne fonctionnaire versera 800 euros pour l'atteinte à la réputation de la mairie de Chartres-de-Bretagne, 600 euros de frais d'avocat et 400 euros pour l'une des adjointes dont elle a utilisé l'identité.

Jamais passée devant la justice, cette femme a fait "un écart de conduite. Il peut arriver à n'importe quel être humain de faire des erreurs, elle l'a reconnue. Il ne s'agit pas de l'accabler davantage", souligne l'avocate des parties civiles, Gwendoline Tenier, satisfaite de cette décision de justice.

Cette quinquagénaire était "dans une détresse psychologique au moment des faits" explique son avocat Laurent Frénéhard. "Elle avait constaté un système d'abus de confiance, des achats étaient faits au détriment de la collectivité", poursuit-il. "Cette fonctionnaire a voulu lancer une forme d'alerte. Elle aurait dû déposer plainte, mais ce n'est pas facile quand on est au bas de l'échelle et en dépression". Ses accusations ont secoué l'équipe municipale. Des élus ont soutenu les allégations de cette femme. Le maire de Chartres-de-Bretagne a retiré de leur délégation quatre membres de l'équipe municipale, le 1er septembre. Trois autres élus se sont retirés de leur délégation, en soutien.

Des accusations infondées

La mairie de Chartres-de-Bretagne s'est constituée partie civile dans ce dossier, leur avocate Gwendoline Tenier balaie ces accusations. "Certains élus disent qu'il y aurait une forme de laxisme sauf que c'est la mairie qui est à l'origine de la découverte de ces malversations. C'est la directrice générale des services qui a mis en avant ces difficultés de facturation." Une enquête est en cours. Une plainte en diffamation n'est pas exclue d'après l'avocate de la mairie.

L'ancienne employée de la mairie de Chartres-de-Bretagne a dix jours pour faire appel de la décision du tribunal de Rennes.