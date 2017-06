Une ex-gérante d'auto-école condamnée pour faude aux permis de conduire à Marseille

L'ex-gérante d'une auto-école marseillaise a été condamnée mardi par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans de prison pour une fraude aux permis de conduire. Elle vendait le permis à des futurs conducteurs qui ne passaient pas les examens.

L'ex-gérante d'une auto-école située sur la Canebière à Marseille a été condamnée à deux ans de prison pour avoir vendu entre 2010 et 2011 à de futurs conducteurs des permis sans qu'ils passent les examens.

3.000 euros le faux permis

Moyennant 3.000 euros, ces candidats obtenaient leur permis grâce à une tierce personne qui se présentait à l'examen à la place du candidat officiellement inscrit en préfecture. Des pièces d'identité étaient falsifiées et présentées à l'examinateur non seulement pour l'épreuve du code, mais aussi pour la conduite.

Le système mis en place reposait également sur deux gérants de fait, Toufik Chachoua, condamné à deux ans de prison dont six mois avec sursis et à une mise à l'épreuve, et Rafik El Keurti, ancien gérant d'une boucherie du centre de Marseille, qui s'est vu infliger 18 mois de prison et une amende de 2.500 euros.

Une ex-gérante déjà condamnée

Cette ex-gérante a déjà été condamnée pour ce genre d'escroquerie à 18 mois de prison avec interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec l'enseignement de la conduite.

