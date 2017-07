Une ex salariée du tribunal de Tulle... jugée pour avoir détourné plus de 100.000€

L'ancienne régisseuse du tribunal de grande instance du Tulle était jugée ce mardi après-midi pour détournement de biens d'un dépôt public. Entre 2007 et 2010, elle a détournée plus de 100.000€.

Cette ancienne salariée du tribunal de Tulle était jugée, ce mardi, pour avoir volé dans les caisses. Il s'agit de l'ancienne régisseuse du TGI avant sa fermeture en 2010, aujourd'hui âgée de 65 ans et désormais à la retraite. Elle a déjà été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 8.000€ d'amende à Brive, il y a un an, pour des faits de même nature commis au tribunal de la cité gaillarde entre 2011 et 2013 pour des détournements de 21.000€. Cette fois, elle comparaissait pour un montant d'un peu plus de 103.000€ sur une période allant d'avril 2007 à décembre 2010.

Des détournements en argent liquide

Mais ses agissements remontent encore plus loin car elle a intégré ce poste en 1994 et le logiciel de comptabilité a changé en 2007. Que s'est-il passé entre temps ? Cette femme, on ne peut plus normale à la barre vêtue d'un simple pantalon beige et d'un classique chemisier à fleurs, jure qu'elle a commencé à le faire avant tout en remboursant régulièrement. Avant de déraper complètement. Rongée par les remords, en pleurs, et à peine audible, elle reconnaît ces très nombreux détournements en espèces ensuite versés sur ses propres comptes ou ceux de son mari, jugé pour recel, selon cinq méthodes différentes mais avec des modalités finalement assez simples. La confiance accordée à cette fonctionnaire modèle, "irréprochable et soupçonnable" dit un ancien magistrat dans sa déposition, et le manque de contrôle ont fait le reste malgré un nombre délirant de paiements en liquide effectués : 210 par an à Tulle, contre un à Limoges, Brive, Guéret ou Cahors.

Une promesse sur un lit de mort

Deux explications à cela, pour son avocate, qui trouvent racine dans son parcours de vie compliqué. Elle a fait ça pour renflouer l'activité déficitaire de la ferme familiale sur cinq hectares tenue par son fils dans le sud de la Corrèze pour faire suite à une promesse arrachée sur son lit de mort par le père de la prévenue : ne pas vendre les terres. Il est aussi question de donner à sa famille le bonheur qu'elle n'a pas reçu d'une mère sévère qui lui a reproché d'avoir eu deux enfants qu'elle a fait garder en bas âge pour aller travailler. Elle a fait ça dans le dos de son entourage, assure-t-elle, malgré un mari ancien gendarme qui n'aurait jamais géré l'argent de la famille. Il ne connaît ni le nombre de comptes qu'il a, ni dans quelle banque, et il n'a d'ailleurs pas de carte bleue. Mais les ficelles sont un peu grosses aux yeux du procureur. Rien de tout ça, à ses yeux, lui qui cherche à savoir d'où est venue l'idée et qui évoque la difficulté de reconnaître la vérité et les mensonges, dans certaines auditions, de la prévenue décrite comme dissimulatrice et qui a trahi son serment devant le tribunal et la confiance de ceux qui ont travaillé avec elle. Le procureur requiert, pour la prévenue, une peine de quatre ans de prison dont trois ans avec sursis mise à l'épreuve et une privation des droits civiques et civils pendant cinq ans. Une peine de dix mois avec sursis mise à l'épreuve est requise pour le mari. La confiscation de la maison du couple est également requise pour indemniser les victimes (notamment l'Etat pour principale victime). Le tribunal rendra son jugement en septembre.