Une expédition punitive à Saint-Julien-du-Sault

Auxerre, France

Tout commence le vendredi 9 aout au soir, trois hommes cagoulés et armés cambriolent une habitation. Ils menacent l'occupant et lui dérobent tout un tas d'objets La victime reconnait deux des malfaiteurs qui prennent la fuite. Une victime qui aurait décidée de se venger à son tour et d'organiser une expédition punitive au domicile d'un des cambrioleurs.

Ils voulaient en découdre

Le dimanche 11 aout, dix individus arrivent _"armés et cagoulés avec carabines à plomb et bâtons en bois, genre batte de baseball "_pour mener à bien leur règlement de compte explique la Procureure de la République d'Auxerre Sophie Macquart-Moulin. Ils voulaient en découdre. Les gendarmes prévenus retrouvent les différents belligérants.

10 arrestations

Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue et six devront s'expliquer devant la justice lundi prochain au tribunal correctionnel de Sens.

Jugés en comparution immédiate

Six hommes sont en détention dans l'attente d'être jugé en comparution immédiate. Les plus jeunes sont âgés de 18, 19 et 21ans, les trois autres de 28 -30 et 44 ans.