"Une expérience unique": cinq pompiers de Haute-Garonne de retour des incendies au Canada

Quatre membres du SDIS de Haute-Garonne, dont quatre sapeurs-pompiers et un infirmier, sont revenus du Canada jeudi 29 juin, à Marseille, avant de prendre la route jusque chez eux. Ils ont aidé pendant trois semaines les équipes canadiennes pour lutter contre les méga-feux . Huit millions d'hectares ont déjà brûlés, alors que l'été vient à peine de commencer.

Déposé en hélicoptère dans un lac

Ces pompiers ont été les premiers Français arrivés sur place, et même les premiers au niveau européen. Le Lieutenant Cédric Ferlin, pompier volontaire pour la caserne de Villemur-sur-Tarn, à une trentaine de kilomètres au Nord de Toulouse, était l'un des quatre pompiers sélectionnés. "C'était la première fois que je prenais un hélicoptère, une expérience unique ! Les pilotes chevronnés nous ont déposé au bord du lac et même parfois sur le lac, se souvient le pompier volontaire. On devait descendre dans l'eau et on partait ensuite faire des kilomètres à pieds avec des tuyaux et des moto-pompes."

Les pompiers ont été plongés en plein cœur des méga-feux canadiens. - Cédric Ferlin

Il se souvient des interventions difficiles dans forêts de résineux donc sur des sols mous. Le Français a été formé pendant quatre jours aux pratiques canadiennes : "Ils laissent brûler puis laissent le feu se calmer et attendent qu'il n'y ait plus de vent. Nous, Français, on a l'habitude d'attaquer le feu et de travailler jour et nuit mais chez eux, la nuit, ils n'exposent pas leurs pompiers."

Dans sa valise, les tee-shirts des casernes canadiennes

"On a été très bien reçus et on leur a dit que s'ils venaient, ils seraient reçus en France comme nous on l'a été au Canada. C'était une très belle expérience humaine", ajoute le Lieutenant Cédric Ferlin, qui est revenu en France avec, dans sa valise, des cadeaux typiquement canadiens ainsi que les tee-shirts des casernes visitées.

Le pompier volontaire a survolé la zone en hélicoptère, une première dans sa carrière. - Cédric Ferlin

Malgré le décalage horaires de six heures, le pompier volontaire reprend sa garde dès ce week-end, "même si des collègues m'ont remplacé par rapport au décalage horaire". Le retour en France après trois semaines près des lacs canadiens et dans le contexte d'émeutes en France est "compliqué", admet-il, "mais on va se remettre au travail rapidement". Les vacances attendront la fin du mois de juillet.