Explosion à l'entreprise Miditraçage d'Apt

Une explosion a eu lieu ce mardi après-midi à 14 heures à Apt, dans le hangar de Miditraçage, une société spécialisée dans la signalisation routière. D'après les pompiers, l'explosion, qui a ensuite provoqué un incendie, est due à un souci de solvant. Un box de 120 mètres carrés a été brûlé et les deux box adjacents ont été impactés par les fumées. Le feu a été éteint aux alentours de 16h30. Une personne, légèrement blessée et choquée a été transportée à l'hôpital d'Apt. Au total, 12 personnels de la gendarmerie de Pertuis et une trentaine de pompiers ont été engagés sur place. Tout le personnel de l'usine a été évacué. Un véhicule des pompiers était toujours sur place en fin d'après-midi pour faire des relevés et éviter les risques aux alentours.

D'après les pompiers, il n'y aura pas de chômage technique pour les employés.

