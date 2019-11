Une explosion dans un atelier de l'usine Turboméca de Bordes a fait trois blessés la semaine dernière

Bordes, France

Il y a eu une explosion la semaine dernière sur le site de Turboméca (groupe SAFRAN) à Bordes. Une explosion qui a fait trois blessés légers dans un des quatre ateliers du site. C'était mercredi dernier, le 30 octobre vers 10H40. Les 60 salariés qui travaillaient dans le bâtiment ont été évacués après cette déflagration. C'est l'incident technologique le plus important que le site de Bordes ait connu.

Sur pression et détonation

La machine qui a explosé n'a que trois ou quatre ans, et sert au traitement des pales d’hélicoptères. Elle utilise du Kérosène et du nickel sous forme de poussière. Elle est entrée en sur pression ce qui a provoqué ce que la direction de Turboméca appelle "une détonation". Trois employés, dont un apprenti étaient très proches de la machine. Ils ont été hospitalisés quelques heures, et deux d'entre eux sont encore arrêtés et suivent des soins auditifs. On ignore encore s'ils auront des séquelles de cet accident.

Un des quatre ateliers du site Turboméca de Bordes - maxppp (Guillaume Bonnaud)

Un des quatre bâtiments de production évacué

Les 60 personnes qui travaillaient dans cette unité ont été évacuées après la détonation. La direction du site assure avoir nettoyé les lieux et qu'il n'y a pas de pollution. Cette partie de l'atelier est de nouveau accessible ce mercredi matin. Les services de l'état ont été prévenus nous dit Turboméca. Un CHSCT extraordinaire, en présence de l'inspection du travail, a eu lieu le lendemain, le jeudi 31 octobre. Une enquête interne est ouverte maintenant, confiée à une cellule de crise, pour comprendre les raisons de cette explosion.