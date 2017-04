Une explosion au McDonald's de l'Aigle, à Grenoble

Une explosion a retenti à 11h30 ce jeudi au restaurant McDonald's du quartier de l'Aigle, à Grenoble, en Isère. Les clients ont été évacués, aucun blessé n'est à déplorer.

Une explosion a retenti en fin de matinée ce jeudi dans le restaurant McDonald's du quartier de l'Aigle, à Grenoble (38). Il était précisément 11h32. Cette explosion a détruit les toilettes et provoqué un début d'incendie rapidement maîtrisé par les pompiers.

Accident ou malveillance ?

Les clients ont été évacués, mais il n'y a eu aucun blessé. Des vérifications ont aussitôt été ordonnées dans tous les McDonald's de la région grenobloise. La police scientifique doit arriver depuis Lyon par hélicoptère pour déterminer la cause de l'explosion.

Quartier bouclé, évitez le secteur

#Trafic Ligne E

Intervention des Pompiers Secteur de L'Aigle - MAJ 12:39 - La ligne est interrompue entre... https://t.co/J7a399Ktpg — TAG (@TAG_Grenoble) April 27, 2017

Une partie du cours Jean Jaurès, l'une des artères principale de circulation à Grenoble, du Nord au Sud, a été coupée à la circulation au niveau du restaurant. La ligne E du tramway ne circule plus entre les stations Louise Michel et Condorcet. Les arrêts non desservis sont : Alliés, Condorcet (direction : Louise Michel), Louise Michel, Vallier, et Libération. Certains bus de la ligne Chrono 2, assurent la desserte entre les stations Louise Michel et Vallier-Libération. Les autorités conseillent d'éviter le secteur.

