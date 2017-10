Une explosion fait deux blessés légers dans une maison à Brive

Plus de peur que de mal ce mercredi pour un couple de personnes âgées à Brive. Une explosion a eu lieu dans leur maison. Ils ne sont que légèrement blessés.

Un couple de septuagénaires a été blessé dans une explosion due au gaz ce mercredi à Brive. Une explosion sans incendie mais qui a provoqué d'importants dégâts. L'explosion a détruit une partie de la toiture de leur maison située rue Antoine-Dubayle. La structure de l'habitation est aussi endommagée. Les pompiers ignorent ce qui a provoqué l'explosion. Ce qui est sûr, c'est que cela concerne du gaz de ville. Sachant que la déflagration aurait eu lieu dans la cuisine. Trois véhicules et 10 pompiers ont été envoyés sur place. Le couple , une femme de 78 ans et un homme de 74 ans, a été transporté à l’hôpital de Brive, en état de choc, et avec des blessures physiques légères, liées à des éclats de verre. Ils devaient être relogés par la famille.