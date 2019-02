Incendie maîtrisé après une explosion dans une pizzeria à Grasse qui a fait un blessé grave

Une personne a été gravement brûlée et une autre plus légèrement dans l'explosion survenue dans une pizzeria à Grasse (Alpes-Maritimes), ce mardi en fin d'après-midi. Dix-sept personnes ont été évacuées temporairement de leurs logements.

Grasse, France

Une explosion a retenti dans une pizzeria, vers 17h20 ce mardi à Grasse, en contre-bas de la vieille-ville, au 12 boulevard du Maréchal Leclerc. Le propriétaire des lieux, âgé de 33 ans, a été soufflé dans l'explosion, il est gravement blessé, brûlé au troisième degrés, l'homme a été transporté à l'hôpital de Toulon, seul hôpital de la région spécialisé dans les soins aux grands brûlés. Une personne légèrement blessée par le souffle de l'explosion a elle été transportée à l'hôpital de Grasse.

Important dispositif de secours déployé

La police nationale s'est rapidement rendue sur les lieux, le commissariat de Grasse étant situé non loin du lieu de l'explosion. Le commissaire de police de Grasse Anis Ouejhani a pu rapidement prodiguer un massage cardiaque au salarié-gérant de la pizzeria gravement blessé.

Le commissaire de police de Grasse Anis Ouejhani Copier

39 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré et pour arrêter une fuite de gaz enflammée, des pompiers de Grasse, Cannes et du Tignet commandés par le capitaine Xavier Wiik. Dix véhicules ont été dépêchés sur place et un véhicule du SAMU. L'incendie a pu être éteint à 18h23.

Des agents GRDF ont coupé le gaz pendant quelques heures, un périmètre de sécurité a été mis en place, puis le gaz a été rétabli dans la soirée dans certains logements. Pour les occupants qui étaient absents un numéro de dépannage me 0 800 473 333 peut leur apporter des réponses.

Dix personnes ont été intoxiquées par des fumées et évacuées de leurs logements, prises en charge par les secours. La pizzeria Mozart del Gusto étant située au rez-de chaussée d'un immeuble de six étages, les deux appartements de trouvant au-dessus ont été partiellement détruits par les flammes. Certaines personnes ont trouvé des solutions de relogement chez de la famille ou des proches.

L'origine de cette explosion n'est pour le moment pas connue mais une enquête est ouverte, confiée à la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Grasse.

Samedi 2 février dernier, une fuite de gaz avait provoqué une explosion qui avait soufflé le magasin Aldi à Grasse et provoqué un incendie.