La Ciotat, France

Une explosion suivie d'une incendie a entièrement détruit vendredi à 21H15, un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble à l'angle de la rue Ernest Renan et de la rue de l'Hospice à la Ciotat , a-t-on appris auprès des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Cette explosion serait vraisemblablement due au gaz.

Trois personnes légèrement blessées

Cet accident a fait trois blessés légers dont un passant et une personne extraite des gravats. Selon le service d'incendie et de secours (SDIS), deux personnes manqueraient à l'appel. La toiture s'est effondrée ainsi que la façade et le plancher entre le 1er et le 2ème étage.

Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont dépêché sur place 25 véhicules et 60 hommes, le bâtiment situé en face a pu être préservé.

L'opération de sécurisation doit durer toute la nuit.