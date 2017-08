Une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris, trois blessés

Vers 20h15, ce jeudi, les pompiers ont été alertés pour une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris. On dénombre 3 blessés, dont un jeune homme de 25 ans brûlé au visage et aux avants-bras. Une partie de l'immeuble a été évacuée.

Ce jeudi vers 20h15, les pompiers sont intervenus dans un immeuble rue Brancion, dans le 15e arrondissement de Paris pour une explosion et un incendie. Le feu a pris au 11e étage, dans un bâtiment qui en compte 15. Il serait parti de la cuisine : une cigarette allumée alors que le four est alimenté au gaz. On dénombre 3 blessés, dont un jeune homme de 25 ans brûlé au visage et aux avants-bras. Il a été évacué par le Samu. Selon les premières constatations, ses jours ne sont pas en danger.

Trois blessés

Sa mère a été elle aussi brûlée, mais plus légèrement. Elle a été également blessée par l'effet de souffle, tout comme une personne âgée à l'étage du dessus. Des débris ont volé jusqu'au rez-de-chaussée. Une partie de l'immeuble a été évacuée. A 21h30, une vingtaine de pompiers étaient toujours sur place.