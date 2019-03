Une factrice de la Poste attaquée par un chien près de Montmorillon

Samedi 23 février, une factrice du secteur de Montmorillon (Vienne) a été attaquée par un chien. Elle a été blessée à la hanche, au bras et à la jambe. La Poste appelle les propriétaires d'animaux à la responsabilité.

Montmorillon, France

La branche Services-Courrier-Colis en Nouvelle-Aquitaine souhaite alerter sur les difficultés rencontrées par les facteurs pour assurer la distribution du courrier. Les facteurs peuvent se retrouver en danger en raison de la présence d’un chien qui menace de les mordre. Un incident survenu la semaine dernière près de Montmorillon. Une postière s'est fait mordre en plusieurs endroits du corps.

Les morsures de chiens représentent une cause majeure d’accident du travail des facteurs. Depuis septembre 2018, sur les départements de la Vienne et de la Charente, 14 accidents liés à des attaques de chiens ont été recensés. D’autres facteurs de la Vienne ont récemment été victimes de morsures canines, notamment sur les secteurs de Smarves et Loudun.

Chaque année, 2.000 facteurs sont mordus en France dans le cadre de leur tournée de distribution. Chacun de ces accidents est traumatisant pour le facteur, et entraîne des absences parfois longues. 62 % de ces agressions causent des blessures aux jambes.

Adopter les bons gestes afin d’éviter l’accident

La Poste réalise des campagnes de sensibilisation des propriétaires de chiens. Elle organise également des sessions de formation pour ses facteurs, sur la conduite à adopter en présence d’un chien, avec l’intervention toujours appréciée des brigades spécialisées de la Gendarmerie ou de la Police. Dans les prochaines semaines, une formation sera mise en place en Charente, et sera réalisée par un comportementaliste canin.

Une bonne connaissance du comportement canin et des gestes appropriés peut contribuer à une diminution du risque. En adoptant les bons gestes, il est possible d’éviter l’accident. Pour autant, la solution la plus efficace consiste, pour les propriétaires, à faire le nécessaire pour neutraliser l’agressivité de son chien.

Réduire les risques d’accident lorsqu’on est propriétaire d’un chien

Afin d’assurer la distribution du courrier sans danger, La Poste demande aux propriétaires canins de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque pour le facteur en :

- Fermant le portail ;

- S’assurant que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien ;

- Attachant ou isolant le chien lors de la présence du facteur dans le quartier.

Les risques pour les propriétaires de chiens méchants

Si rien n’est entrepris par les propriétaires canins, La Poste dispose du droit de suspendre la distribution du courrier. Le courrier et les colis seront alors mis à disposition à la plateforme courrier la plus proche du domicile concerné.

À noter : l’article R623-3 du Code Pénal prévoit que les propriétaires de chiens sont responsables des dommages causés. Lors d’une morsure de chien, le propriétaire se doit d’effectuer sur 15 jours, trois visites chez le vétérinaire pour un coût de 91,80 euros ainsi qu’une évaluation comportementale de l’animal de 83 euros.