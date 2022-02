Une famille à l'hôpital après l'incendie de sa maison à Saint-Clément

Le feu s'est déclaré vers 20h et s'est propagé très rapidement embrasant totalement le pavillon de 150 m², rue de la République à Saint-Clément. Les parents et les deux enfants ont été pris en charges par les secours. Ils ont été transportés par les pompiers et un véhicule du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) à l'hôpital de Sens pour des examens complémentaires. D'après nos informations, le père de famille serait brulé superficiellement à la main.

Selon le maire de la commune de Saint-Clément, Gilles Pirman "s'est allé très vite. L'incendie s'est propagé très rapidement. Le papa a sorti son plus jeune enfant de la maison, c'était le premier sauveteur".

Un groupe d'une vingtaine de pompiers est mobilisé depuis 20 h 15 et tente toujours, à 22h, de venir à bout des flammes. L'origine du feu n'est pas encore connue.