Une famille a vécu huit ans recluse dans un appartement à Libourne

Une affaire terrible, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Libourne : celui d'une famille, une mère et ses trois enfants, enfermés dans un petit appartement de 25 m² pendant huit ans, privée ou presque de tout contact avec l'extérieur. La mère de famille a été condamnée à deux ans de prison ferme et incarcérée à Gradignan, selon Sud Ouest.

Il aura donc fallu huit ans et une visite de l'aînée des enfants à l'hôpital en 2016, pour que les services sociaux soient alertés et découvrent la terrible situation de cette famille. Deux des trois enfants isolés, privés d'école, de soins, voire de nourriture lorsque les fins de mois étaient difficiles, pendant huit ans. Seule l'aînée sortait assez régulièrement pour faire quelques courses. Tous survivaient dans un petit studio payé par la grand-mère, qui n'a jamais donné l'alerte.

Devant le tribunal, la mère de famille a tenté de s'expliquer. Elle affirme avoir voulu fuir un ex-mari violent et s'être retrouvée incapable d'engager toute démarche. Cette femme a déjà purgé six mois de prison en détention provisoire. Elle a été conduite en détention dès ce mardi soir pour accomplir les 18 mois restants de sa peine. La grand-mère et la fille aînée écopent de deux ans de prison avec sursis pour complicité, pour n'avoir jamais signalé les conditions de vie terribles des deux plus jeunes de la fratrie.