Une famille amiénoise toujours dans le désarroi près d'un mois après l'incendie de sa maison

La galère continue pour une famille amiénoise. Les Dantin, un couple et leur sept enfants ont perdu leur maison du quartier Saint-Ladre dans un incendie. C'était il y a presque un mois, le 14 août dernier. Depuis ils sont hébergés chez des proches, à 14 dans une même maison, ce qui est loin d'être évident au quotidien.

"Oui on est à l'étroit, on est à 14 dans une maison où il n'y a que quatre chambres", raconte Gérald Dantin. "On fait deux services pour manger, c'est compliqué." Une situation intenable qui risque, malheureusement de s'éterniser encore.

Tous les papiers ont brûlé dans l'incendie.

Car la famille n'a plus de bail, il a été résilié par l'Amsom, selon la procédure et l'accès à la maison sinistrée va être totalement condamné après qu'un expert a jugé les lieux inhabitables. Gérald Dantin explique qu'il a du batailler pour obtenir un délai de 48 heures pour pouvoir récupérer ce qui peut encore l'être.

Aucun dossier de relogement n'a pour l'instant été constitué. "On a plus rien, plus de carte d'identité, plus rien", poursuit Gérald Dantin qui a tout perdu dans l'incendie. Un sinistre "d'origine intentionnelle", clame cette famille qui a porté plainte contre X. Une enquête de police est en cours.