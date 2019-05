Une famille blessée dans un grave accident aux Groseillers

La mère de famille et la fille aînée sont gravement blessées. Les gendarmes cherchent à déterminer les causes de l'accident.

Les Groseillers, France

Une famille a été blessée dans un accident de la route, dans la nuit de samedi à dimanche.

Peu avant minuit, la voiture a fait une sortie de route sur la D748, sur la commune des Groseillers, entre Secondigny et Champdeniers. La voiture a fait plusieurs tonneaux, avant de terminer sur le toit.

La mère âgée de 40 ans et la fille de 14 ans se trouvent dans un état grave, elles ont été transportées au CHU de Poitiers en urgence absolue. Les deux autres occupants, le père de 48 ans et la fille de 10 ans, sont plus légèrement blessés, ils ont été pris en charge à l'hôpital de Niorts.

Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer pourquoi la voiture est sortie de la route. Ce dimanche, les gendarmes n'avaient pas pu entendre le père, en état de choc.