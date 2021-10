Une famille d'Audenge séquestrée, les agresseurs interpellés par les gendarmes qui les attendaient à la sortie

Une famille a été séquestrée dimanche soir à Audenge. Le père, la mère et les trois enfants ont été bâillonnés, les mains scotchées dans le dos, par deux hommes armés d'un pistolet et d'un couteau. La mère de famille avait réussi à prévenir les gendarmes qui ont encerclé la maison.

C'est le sang-froid d'une mère de famille qui a permis d'interpeller deux individus dimanche soir à Audenge, sur le Bassin d'Arcachon. Les deux hommes étaient entrés dans la maison familiale pour voler des bijoux et du matériel informatique. Dès qu'elle les a aperçus, cette femme a appelé les gendarmes de la compagnie d'Arcachon. Quelques minutes plus tard, les agresseurs l'ont immobilisée avec son mari et ses trois enfants, les mains scotchées dans le dos et bâillonnés.

Pendant que les deux hommes faisaient le tour de la maison pour amasser leur butin, les gendarmes de la compagnie d'Arcachon ont appelé en renfort pas moins de six patrouilles. Les gendarmes ont encerclé la maison, attendu la sortie des agresseurs et les ont interpellés dès qu'ils ont passé le pas de la porte.

Les deux agresseurs ont été présentés à la justice bordelaise ce mardi 5 octobre et mis en examen notamment pour vol avec armes, extorsion et séquestration.