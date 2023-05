Incendies en Charente : une famille arrêtée après avoir allumé une vingtaine de feux

Trois incendiaires ont été interpellés le week-end des 13 et 14 mai 2023 par les gendarmes en Charente. Un homme et une femme de 51 et 50 ans, en couple, et la fille de 17 ans de la femme, ont été mis en examen mardi pour incendies volontaires, apprend-on ce mercredi lors d'un point presse organisé par la procureure de la République d'Angoulême avec la gendarmerie et la Chambre d'agriculture de la Charente. Cette famille serait responsable d'une vingtaine d'incendies depuis l'été 2022, essentiellement des feux de paillers, de poubelles, de végétaux, dans une quinzaine de communes autour de Chasseneuil-sur-Bonnieure, pour un préjudice supérieur à 300 000 euros.

ⓘ Publicité

La fascination des flammes

L'homme a été placé en détention provisoire. Les deux autres sont sous contrôle judiciaire strict avec éloignement et interdiction de sortir la nuit. Parmi les motivations des incendiaires, selon la Procureure de la République d'Angoulême Stéphanie Aouine : le jeu, le plaisir de mettre le feu, la fascination des flammes.

loading

loading