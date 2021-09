Une famille de Charente-Maritime s'est fait voler sa voiture de collection ce week-end, une Citroën Traction

Elle n'était pas toute jeune, mais bien entretenue, et cajolée. Une famille de Charente-Maritime s'est fait voler sa Citroën Traction, une voiture de collection de... 1952. Les beaux-parents de Julie Bariteau avaient réalisé leur rêve il y a une dizaine d'années en en faisant l'acquisition.

Dimanche 21 septembre, Julie Bariteau et sa famille prennent leur voiture pour les Journées du Patrimoine. Une sortie est organisée par le club des vieilles voitures de Fouras. Mais en milieu de journée, la famille la gare, dans le sud du département, entre Boutenac-Touvent et Cozes, à l'intersection entre la RD 730 et la RD 139 E2. Quand ils reviennent, plus de voiture.

Il a fallu manœuvrer. Les voleurs sont partis en la tractant, ou la montant sur un plateau

Et pour Julie Bariteau, il a fallu manœuvrer : "La Citroën ne roulait pas. On l'avait justement laissée parce qu'on avait eu un petit problème. Les voleurs sont partis soit en la tractant, soit en la montant sur un plateau, comme une dépanneuse." Pour Julie, quelqu'un a forcément vu cette manœuvre. Elle en appelle donc à ces témoins : "Cela n'était pas un dépannage. C'était un vol."

Au-delà de l'aspect financier - une telle voiture coûte entre 15 et 20 000 euros -, la famille a perdu un bien d'une valeur sentimentale très importante. "Elle représentait énormément pour nous. J'adorais la conduire, mon mari la bichonnait côté mécanique, nos enfants adorent monter dedans...", se remémore Julie.

Les gendarmes sont chargés d'enquêter.