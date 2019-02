Une famille de dix personnes intoxiquée au monoxyde de carbone à Andrézieux-Bouthéon

Dix personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone ce jeudi à Andrézieux. Trois adultes et un adolescents ont ont été transférés à l’hôpital Nord dont un homme de 53 ans en urgence absolue.

Andrézieux-Bouthéon, France

Les pompiers sont intervenus dans une maison sur le boulevard Jean Jaurès à Andrézieux ce jeudi 7 février vers 17h.

Dix personnes, quatre adultes et six enfants, ont été intoxiquées au monoxyde de carbone à cause du dysfonctionnement de leur poêle à mazout. Tous faisaient partie de la même famille.

C'est le malaise d'un homme de 53 ans qui a alerté la famille. Quand les pompiers se sont rendus sur place, ils ont rapidement détecté la présence de monoxyde de carbone dans l'air. L'homme ainsi que deux femmes de 40 et 48 ans et un adolescent de 14 ans ont été transportés à l'hôpital Nord par précaution. Leurs jours ne sont pas en danger.

Des intoxications trop fréquentes

Les pompiers de la Loire rappellent que les intoxications au monoxyde de carbone sont encore trop fréquentes l'hiver. Le gaz est incolore et inodore donc difficile à détecter.

Pour éviter les intoxications, les pompiers conseillent faire entretenir régulièrement les appareils de chauffages, de ne jamais faire fonctionner des appareils d'appoint en continu, d'aérez les pièces tous les jours ou encore de placer les groupes électrogènes à l'extérieurs des bâtiments