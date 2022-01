Une famille de Dordogne relogée après un incendie

La famille, un couple et ses deux enfants, est indemne mais leur maison située à Saint-Aubin-de-Nabirat n'est pas habitable en l'état après l'incendie de ce samedi 15 janvier. Le feu a pris dans la buanderie. Selon les gendarmes, la famille était partie tôt le matin et le feu a pris alors que personne n'était à l'intérieur. C'est un voisin qui a prévenu les pompiers vers 9 heures. Les pompiers de Sarlat et de Domme sont intervenus au lieu dit Larcher. On ne connaît pas à l'heure actuelle l'origine de l'incendie. A cause des dégagements de fumée, la famille est relogée par des amis.