Levier, France

Pour la deuxième fois en moins d'un mois, un jeune couple de kosovars et son enfant de 3 ans installés à Levier ont réussi à échapper aux gendarmes. Une quinzaine de gendarmes avaient été dépêchés pour les interpeller ce mercredi matin à Levier et les reconduire à la frontière. Le couple a réussi à leur fausser compagnie. A levier, la famille Hysni est bien connue et bien intégrée, un entrepreneur est prêt à les embaucher précise le maire. Le maire de Levier , Guy Magnin Feysot les soutient et ne comprends pas "l'acharnement de la préfecture" pour expulser ces jeunes gens qui, précise t-il, n'ont pas fui pour des raisons économiques mais parce qu'ils sont menacés dans leur pays.

Guy Magnin Feysot, le maire de Levier déplore une situation dramatique :