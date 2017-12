La Trinité, France

L'accident a eu lieu peu après minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Sur l'autoroute A6 près de Mâcon, une Clio à contre-sens percute un Scénic avec une famille venue de la Trinité, au nord-est de Nice, à son bord. Le père et sa fille de 4 ans ne survivront pas. Un adolescent de 13 ans est toujours dans un état grave. Son frère jumeau et sa mère sont plus légèrement blessés

"Douleur intense à la Trinité"

La première adjointe au maire de la Trinité, Isabelle Martello, est très émue lorsqu'elle parle de cet accident : "On ne peut être que très triste. On s'associe à la peine de toute la famille. L'émotion est intense à La Trinité. L'accident est déjà très triste mais associé à la période des fêtes, c'est intolérable. Nous ferons ce qu'on peut pour aider ces gens à passer ce cap terrible". La mairie de La Trinité n'a, pour le moment, pas encore prévu d'hommage pour les victimes de cet accident.