Une famille de Montarnaud a tout perdu dans l'incendie de sa maison

En quelques heures, leur maison est partie en fumée. Un incendie, sûrement d'origine électrique, a ravagé l'habitation de la famille Lassaux, rue des Érables à Montarnaud, dans l'Hérault. C'était samedi soir, juste avant d'aller de se coucher.

Il est 19h30, ce samedi. Les trois garçons de 10, 14 et 17 ans prennent leur douche pour aller se coucher, quand la famille est surprise par une coupure de courant. "J'ai pris ma lampe torche", raconte Philippe, "et je suis allé voir le compteur. J'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait du faux plafond et j'entendais des crépitements, un peu comme du pop-corn."

Ni une ni deux, la famille Lassaux évacue. Marie-Laurence a à peine le temps d'attraper son sac. Les enfants sortent dans la rue en peignoir ou en pyjama. "On a eu le temps d'appeler les pompiers et ça s'est embrasé."

"Je vais devoir poser quelques jours de congé pour gérer l'urgence." - Philippe Lassaux

Les voisins font ce qu'ils peuvent. Certains tentent de refroidir les murs avec des jets d'eau froide, en attendant les pompiers. D'autres proposent à la famille un toit pour la nuit. Les élus de Montarnaud arrivent sur place et trouvent finalement un gîte, pour le reste du week-end. Cette semaine, l'assurance pourrait prendre le relais.

Philippe, Marie-Laurence est leurs enfants sont originaires de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Ils viennent juste d'arriver dans la région, installés le mois dernier.

Sur place, le résultat est saisissant.

"Il y a vraiment un élan de solidarité", reconnaît Philippe. "Voilà une petite voisine, qui vient récupérer les albums photos pour les mettre de côté. Les pompiers ont réussi à sauver quelques-uns." Emmanuelle, 13 ans, habite dans la rue d'à côté. "Je ne vais pas rester chez moi à ne rien faire alors qu'ils ont besoin d'aide ! On garde leurs enfants, par exemple."

D'autres anticipent la suite. C'est le cas de Laurent, dans la maison d'en face. "On parle de créer une page Facebook pour les aider, une sorte de cagnotte."

Plus de maison et plus de voiture

Car la famille Lassaux n'est pas au bout de ses peines. Les clés de ses deux voitures ont brûlé dans l'incendie. Impossible pour Philippe de retourner travailler à la Banque postale, ni pour Marie-Laurence de chercher un travail. "Les parents d'un ami de mon fils nous ont proposé de nous prêter une voiture, le temps qu'on trouve une solution."

Le mois dernier, un homme de 93 ans est mort dans l'incendie de sa maison à Valras-Plage.

La famille Lassaux rassemble les quelques objets sauvés dans l'incendie. © Radio France - Suzanne Shojaei

Des peluches, quelques vêtements et un album photo. © Radio France - Suzanne Shojaei