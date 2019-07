Une famille de Montpellier fauchée par un supporter algérien qui fêtait la victoire de son équipe

Une mère de famille de 42 ans est morte et son bébé d'un an a été très grièvement blessée ce jeudi soir dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Ils ont été fauchés par une voiture conduite par un jeune homme qui fêtait la victoire de l'équipe d'Algérie contre la Côte d'Ivoire.

Montpellier, France

Une mère de famille de 42 ans est morte ce jeudi soir à Montpellier en marge des célébrations liées aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Un supporter algérien qui fêtait la qualification de son équipe en demi-finale et qui roulait à vive allure avec sa voiture dans le quartier de la Mosson a perdu le contrôle de son véhicule. Il est allé percuter une famille qui était sur le trottoir.

La mère, une femme de 42 ans, est morte sur le coup. Son bébé de 1 an est polytraumatisé et son pronostic vital est engagé. Une jeune fille de 17 ans souffre de fractures des membres inférieurs. Le conducteur, un homme de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte et confiée au commissariat de police de Montpellier.

En France, une trentaine de personnes ont été interpellées et 20 policiers ont été légèrement blessés en marge de ces célébrations. L'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Côte-d'Ivoire aux tirs aux buts et la Tunisie a battu Madagascar.

Des heurts ont été rapportés dans 23 villes de France, dont six situées en Île-de-France.