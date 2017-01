Une famille de Nancy attaque en justice le Centre Psychothérapique de Laxou pour maltraitance

Un patient du centre a été admis aux urgences ce week end dans un état inquiétant après avoir passé 3 semaines en isolement. La famille dénonce une maltraitance institutionnelle et attend des réponses.

L'un des membres de cette famille atteint de bipolarité, une maladie psychique bien connue, était suivi depuis plusieurs années par le centre mais son état s'est dégradé ces dernières semaines, l'équipe médicale a donc décidé de le placer en isolement comme le préconise le protocole de prise en charge, sauf que selon la famille, cet isolement a duré trois semaines, sans qu'aucun soin n'ait été prodigué accuse l’une des sœurs.

Mon frère est un vrai légume

« Mon frère est soigné dans ce centre psychiatrique depuis plusieurs années" raconte t elle. "suite à erreur de dosage de traitement survenu le mois dernier, il a fait une rechute entrainant des épisodes psychotiques. Il a donc été mis à l’isolement pendant trois semaines, trois semaines sans contact extérieur, sans que la famille ne puisse être renseignée du moindre élément. On a demandé s’il y avait un problème et on nous disait que tout allait bien. Puis ce week-end, on nous informe qu’il est admis aux urgences. Et c’est là qu’on découvre l’horreur. Mon frère est méconnaissable, c’est un vrai légume, il a été attaché, il est couvert d’escarres, il n’a pas été soigné. Sa langue est couverte de croûtes. On se demande bien ce qui a pu se passer pendant ces quinze derniers jours ? Quel traitement lui a-t-on administré ? On ne sait rien, on ne veut rien nous dire »

Face aux incriminations, la direction de l’établissement organise une réunion d’urgence avec la famille ce dimanche matin. Le directeur et un cadre de santé sont présents mais aucune réponse n’a été apportée. Une enquête interne sera diligentée.

On ne lâchera rien, nous sommes en droit de savoir

« On en restera pas là ! » déclare le tuteur du malade qui n’est autre que son frère cadet « son foie a été attaqué, ses reins aussi, le cerveau, il ne marche plus aujourd’hui alors qu’il se tenait droit quand il est entré ici au CPN. En principe, quand on entre dans un hôpital, c’est pour en sortir mieux et là je retrouve mon frère aux urgences. Il faut qu’on sache ce qui s’est passé. Nous sommes en droit de savoir. C’est pour cela qu’on ne lâchera rien »

La famille a décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République et de saisir le Contrôleur des lieux de privation.