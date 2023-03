Une famille de Toulon porte plainte contre l'ehpad de Soeur André, ancienne doyenne de l'humanité

C'est un établissement à Toulon qui a beaucoup fait parler de lui il y a tout juste un mois après le décès de soeur André, la doyenne de l'Humanité qui résidait dans l'ehpad depuis de nombreuses années. Mais cette fois-ci, c'est dans une autre aile de ce grand bâtiment que la douleur de la perte d'un proche a eu lieu. Dans le bâtiment qui accueille notamment les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est là que Raymond Ruiz avait posé ses valises en octobre 2018 jusqu'à son décès en décembre dernier.

Son fils, Philippe, et sa fille Marie-Lou ont décidé de déposer plainte pour comprendre comment leur père a pu souffrir pendant près d'une semaine de trois côtes cassées et d'un pneumothorax, sans que le personnel de l'établissement s'en aperçoive.

L'établissement a appellé en effet Philippe Ruiz pour le prévenir que son père avait fait une chute. "Mais je ne m'inquiète pas puisqu'on me dit au téléphone que mon père va bien, et qu'il n'y a rien de grave. J'avais déjà été alerté un fois d'une chute quelques mois plus tôt, en août. En revanche l'établissement ne m'avait pas prévenu pour une deuxième chute le mois précédent. Là encore, je m'en suis rendu compte en voyant mon père qui était blessé au visage" raconte le fils de l'octogénaire.

Le dimanche qui suit le coup de téléphone, le frère et la soeur se rendent à l'ehpad pour permettre à leur père de profiter d'une sortie familiale et de voir son épouse. "Dès que je lui ai enlevé son blouson, il a fait une grimace, il n'était pas bien. Et même chose quand je lui ai remis pour retourner à l'ehpad, il semblait avoir mal, il grimaçait" témoigne Marie-Lou, sa fille. "Et puis il faisait ce petit bruit, comme un râle de souffrance" complète Philippe, le frère de Marie-Lou.

La famille le signale au retour et le personnel indique alors, selon Philippe Ruiz que rien ne figure sur le cahier de liaison à propos d'un chute. Raymond Ruiz souffre pourtant car à l'hôpital où il est transféré, un médecin diagnostique trois cotes cassées et un pneumothorax. Quatre litres de sang sont ponctionnés à l'intérieur d'un poumon du patient, qui était en train de s'étouffer. Il décèdera d'ailleurs quelques jours plus tard, le 4 décembre.

" J'ai de la colère car je ne comprends pas comment le personnel qui est censé le laver tous les jours, n'a rien vu, alors que nous, le peu qu'on l'a pris, on s'en est rendus compte" témoigne Marie-Lou. "On nous répondait toujours qu'il y avait un manque de personnel quand on demandait si c'était possible de changer notre père plus souvent que deux fois par jour. Ou quand on a demandé un déambulateur, on nous a répondu qu'on allait voir. Mais ce qui manque, c'est surtout de l'humanité concernant une partie de l'équipe" déplore Philippe Ruiz.

Cette famille dépose plainte pour comprendre mais aussi pour prévenir et sensibiliser. "Moi ce qui me motive, c'est de protéger les personnes âgées, car nous on va vieillir. Et on se demande comment on va vieillir, est ce qu'il y aura du personnel comme ça ? Dans quelles conditions on va mourir, car on va tous mourir comme ça. Mais pas dans des conditions de souffrance comme mon papa a souffert" conclut la fille de Raymond Ruiz.