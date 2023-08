Une famille de vacanciers trouve un corps inerte dans un chenal de l'île d'Oléron

Alors qu'ils étaient en vacances au Château d'Oléron, une famille a croisé, vendredi en fin d'après-midi, un corps inerte qui flottait dans le Chenal d'Ors lors d'une sortie en mer en voilier. Après plusieurs manœuvres, la famille a réussi à se rapprocher du corps jusqu'à pouvoir le maintenir contre la coque de leur bateau à l'aide d'une pagaie. Le poids du corps et la présence d'enfants sur le bateau dissuadent les parents de remonter le corps, alors ils appellent les secours. Directement, le CROSS Etel ( le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) lance une opération de sauvetage grâce au Dragon 17, l'hélicoptère du SMUR, avec à son bord : un médecin. Malgré les tentatives de réanimation à bord de l'hélicoptère et à l'hôpital de La Rochelle, la victime, un homme de 74 ans, n'a pas survécu. Une fois l'opération de sauvetage terminée, son bateau baptisé "le dauphin" a été remorqué par un navire de pêche au port du Château d'Oléron.

