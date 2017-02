Une famille disparait près de Nantes

Un couple et ses deux grands enfants n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février à Orvault près de Nantes. Les enquêteurs ont trouvé des traces de sang dans la maison.

Une enquête a été ouverte après la disparition inquiétante d'une famille de quatre personnes d'Orvault (Loire-Atlantique) dont on est sans nouvelle depuis près d'une semaine. La police a trouvé des traces de sang au domicile du couple.

Les quatre personnes - les parents et deux enfants de 18 et 20 ans - n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Aucun ne répond aux appels depuis cette date.

Inquiète de ce silence inhabituel, la soeur de la mère de famille a alerté les enquêteurs, jeudi. Des policiers se sont rendus aussitôt au domicile, un pavillon dans un quartier résidentiel d'Orvault, au nord de Nantes, dans lequel vit la famille depuis une dizaine d'années.

La maison était vide, les enquêteurs ont tout fouillé, le jardin et le pavillon. Il y ont découvert notamment "un téléphone portable avec des traces de sang", selon le procureur de la République de Nantes. Ces traces de sang "nous font penser qu'il y a eu une scène de violences sans qu'on ait de détail à ce stade de l'enquête" .

L'enquête, confiée à la police judiciaire de Nantes, a été ouverte dans le cadre de ces soupçons de violences et "non dans le cadre d'une disparition inquiétante", a précisé le procureur. Les spécialistes ont effectué des prélèvements ,s et les deux véhicules du couple ont été placés sous scellés. Des scellés ont aussi été posés sur la porte, le portail et la boîte aux lettres du pavillon.

Selon une source proche du dossier, le véhicule du fils n'était pas garé devant le pavillon. D'après des voisins, il s'agit d'une famille "très discrète et sans histoire".