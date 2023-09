Une famille du Havre convoquée au Tribunal pour maltraitance sur animaux

Une mère et ses deux fils ont été interpellés mardi 19 septembre au Havre pour avoir abandonné à leur domicile leurs animaux de compagnie, indique la Police nationale de la Seine-Maritime sur son compte X (anciennement Twitter), ce vendredi. Ils sont convoqués devant le Tribunal du Havre en juin prochain.

Pendant six semaines, les deux frères et leur mère ont laissé seuls et sans soins à leur domicile havrais trois chiens "bully", cinq canards, deux couples d'inséparables et une tortue. Des cadavres d'animaux ont été retrouvés par les policiers, d'autres ont pu être sauvés et confiés à la SHPA. Un des trois chiens est lui gardé à la fourrière.

En août, un homme de 27 ans est placé en garde à vue pour "dégradations par incendie" après avoir mis le feu dans la cage d’escalier de son immeuble, a précisé la police lors d'un point presse, ce vendredi. Il se serait alors réfugié à Lillebonne, laissant le soin de ses animaux à sa mère et son frère.

Lors d’une perquisition au domicile du Havrais, les policiers ont découvert "un poulailler avec à l’intérieur deux canards vivants, trois cadavres ainsi qu’une tortue à l’agonie avec un fond d’eau sale", précise la police. Quatre oiseaux de type inséparables ont été retrouvés dans une cage sale, sans eau ni nourriture. Trois chiens de race American Bully étaient aussi enfermés dans cet appartement insalubre rempli d’excréments."

Toute la famille devant la Justice

Mardi le Havrais de 27 ans, son frère de 18 ans et sa mère ont été placés en garde à vue pour "maltraitance sur animaux". L'ainé indique avoir confié à son frère et sa mère le soin de ses bêtes de compagnie avant de quitter son logement. Son frère cadet explique ne s'être occupé que de son propre chien. La mère indique avoir été très peu chez elle, installée depuis quelques semaines chez un nouveau compagnon.

Les trois Havrais sont convoqués au Tribunal du Havre en juin prochain.