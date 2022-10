Une famille girondine fait un don de 5 000€ pour les pompiers de Haute-Vienne qui ont sauvé leur maison

L'émotion est palpable à la caserne de Saint-Junien (Haute-Vienne), ce samedi 8 octobre. La dizaine de pompiers et la famille Castets sont heureux de se retrouver. Ces pompiers, ils viennent de plusieurs équipes de Haute-Vienne et de Creuse. En juillet dernier, ils ont été envoyés en renfort à Hostens, en Gironde pour aider à stopper le gigantesque incendie de Landiras.

Pour ces pompiers, le 19 juillet 2022, est une journée qu'ils auront du mal à oublier. Ce jour-là, les sapeurs-pompiers sont appelés pour protéger la maison de la famille Castets. Une maison entourée par la forêt de pins menacée par les flammes. Sauf que l'opération de protection "banale" selon l'adjudant-chef Fabien Ducrot, sapeur-pompier haut-viennois, a failli tourner à la catastrophe.

"On a réussi la bataille, mais... c'est dur" raconte le sapeur-pompier

David Castets, le père de famille raconte : "on a été évacué chez nos voisins, à 200 mètres de la maison. On était avec des pompiers en bas du chemin. Lorsque les contre-feux ont été allumés et que l'incendie est arrivé à leur hauteur, le feu qui faisait déjà 35 mètres est monté jusqu'à plus de 70 mètres. A ce moment-là, les flammes ont enjambé les pompiers et ça a créé un nuage immense et opaque, comme un champignon nucléaire". L'un des équipages s'est alors retrouvé complètement isolé, sans communication. "Avec les pompiers qui étaient avec nous on s'est regardé et on a tous pensé qu'ils y resteraient" ajoute David, "quand ils sont revenus, sur leur visage on voyait qu'ils avaient eu la trouille, ce n'était pas des gens qui avaient simplement travaillé".

Pourtant, sur le moment, l'adjudant-chef Fabien Ducrot raconte qu'il y a une sorte de dissociation de l'esprit, "on ne pense pas au danger. Devant nous, c'est du feu. Derrière, du pin. On a fait ce qu'on devait faire". Le choc, il arrive après l'opération, lorsqu'on enlève le casque et que l'on se pose. Fabien Ducrot est jeune papa, il continue les larmes aux yeux, "on se rend compte de ce qu'on a fait après... le choc il est encore là aujourd'hui, il le sera demain et après-demain. Quand on y repense, on a réussi la bataille, mais... c'est dur".

"On ne se sent même pas soulagé" explique Séverine Castets, la mère de famille

David et sa femme, Séverine, les larmes aux yeux expliquent qu**'aujourd'hui ils culpabilisent** d'avoir mis en danger les pompiers, "quand on nous dit que la maison est sauvée, on ne se sent même pas soulagé. C'est de la culpabilité, notre maison ne méritait pas autant de sacrifices, on ne peut pas risquer sa vie pour des maisons".

Pour les remercier, ils ont fait un don de 5.000€ à l'Œuvre des Pupilles pour les Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France.