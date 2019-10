Une famille lance un appel à la solidarité après l'incendie de Gye

Deux jours après l'incendie qui a détruit un hangar agricole proche de chez eux, une famille de Gye lance un appel à la solidarité. Ils ont tout perdu et sont à la recherche d'un toit, de vêtements et de meubles pour les parents et leurs quatre enfants.

Gye, France

Ils lancent un appel à la solidarité. Une famille victime de l'incendie de sa maison à Gye mardi soir lance un appel après avoir presque tout perdu. Il leur est interdit de revenir chez eux après l'intervention des pompiers pour les sauver après l'incendie d'un hangar agricole voisin. Laura, son compagnon et leurs quatre enfants n'ont plus de toit, nulle part où aller en attendant les passages des experts des assurances et que la situation se débloque.

Inhabitable

Les traits tirés, Laura ressort de la maison où elle a pu exceptionnellement entrer alors que les pompiers sécurisent les lieux. Pour cette mère de famille, locataire, le constat est sans appel : "tout est trempé, les matelas sont à tordre, sur les meubles, le vernis s'en va, tout est trempé, inondé". Les plafonds montrent des signes de faiblesse. Son assureur lui a proposé un hôtel mais à Nancy, à une demi-heure de route. Elle a refusé : "je ne peux pas laisser mes affaires ouvertes à tout le monde, il faut aussi laisser ouvert pour que ça sèche."

Une nuit dans une camionnette

En attendant, il faut se débrouiller. Ces quatre enfants ont été envoyés chez des membres de la famille, et pour Laura, il a fallu dormir une nuit dans une camionnette, aménagée en urgence : "on a mis un matelas qu'on a réussi à récupérer dans la maison, un peu mouillé, les couvertures un peu mouillées. On a pu sauver un peu de linge pour les enfants". Cette mère de famille a aussi passé un nuit à l'hôtel grâce à la mairie de Gye. Laura tient le coup mais elle a l'impression de repartir de zéro : "il faut racheter les habits, tout racheter, on n'a plus rien."

Elle a besoin d'aide

Laura et sa famille ont besoin d'un coup de main, d'un toit sur la tête dans le secteur de Gye, un toit pour six pour que ses enfants puissent retourner à l'école dans dix jours. Cette famille a aussi besoin de vêtements et de meubles. Si vous pouvez les aider, contactez France Bleu Lorraine qui vous mettra en relation au 03.83.36.20.20.