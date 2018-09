La police nancéienne a démantelé cette semaine un important réseau de trafiquants de drogue qui sévissait sur la Métropole. Sur les dix personnes arrêtées, sept ont été mises en examen et cinq d'entre-elles dorment aujourd'hui en prison. Trois frères et un cousin étaient à la tête du réseau.

Nancy, France

C'est lundi dernier (17 septembre) au petit matin que 50 fonctionnaires de police dont des hommes du Groupement d'Intervention Régionale, ont procédé aux interpellations à différents endroits du département, dans le quartier de Champ-le-Boeuf à Maxeville, à Nancy, mais aussi à Lunéville et à Neuve-Maisons. Au total 10 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, les têtes pensantes du réseau : trois frères et un cousin, très peu connus des services de police. Pour les enquêteurs c'est une belle prise à plus d'un titre, car ils estiment qu'il s'agit de semi-grossistes qui écoulaient ensuite leur marchandise auprès des dealers locaux, et puis il s'agit d'une organisation familiale, très bien rodée et hiérarchisée, l'aîné d'une quarantaine d'année prenait les décisions les plus importantes, ses frères et son cousin les appliquaient.

Une entreprise familiale florissante

Les quantités écoulées étaient très importantes, jusqu'à 200 grammes d'héroïne par jour, de la résine de cannabis par kilos et parfois, quelques grammes de cocaïne. Une entreprise familiale florissante à l'image des saisies réalisées lors des perquisitions : plus de 6 kgs de résine de canabis, 1,3 kgs d'héroïne, 25 000 euros en espèce et deux armes (fusils à canon scié).

Le réseau écoulait jusqu'à 200 grammes d'héroïne par jour - Police Nationale

Le démantèlement du réseau est la résultat d'une enquête démarrée en octobre dernier, lors de l'interpellation de deux frères, dealers dans une cage d'escalier du Cèdre Bleu au Haut du Lièvre. Les enquêteurs ont pu ainsi remonter jusqu'aux fournisseurs qui ont été interpellés cette semaine.

80 interpellations liées au trafic de drogue depuis le début de l'année sur le plateau de Haye

C'est un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits explique Nicolas Jolibois, le directeur départemental de la sécurité publique de Meurthe et Moselle "cela fait deux ans que la sécurité publique est très engagée sur le Haut du Lièvre et le plateau de Haye de façon générale, nous avons procédé à plus d'une centaine d'interpellations en 2017 pour divers trafics de drogue et là, _depuis le début de l'année, nous sommes à 80 interpellations, toujours pour les mêmes raisons_, certaines barres (HLM) et beaucoup de cages d'escaliers ont été libérées, mais on doit rester vigilent car tout résultat reste fragile, pour l'instant les résultats sont là".