Une famille obligée de fuir Saint-Nazaire, menacée et agressée avec une arme par des dealers

Une simple remontrance verbale, qui se termine en menace de morts. Depuis, la famille d'Abou est en fuite et se cache, menacée par des dealers du quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire. Le 12 décembre dernier, ce père de famille de 37 ans rentre chez lui, au deuxième étage du bâtiment. Il est habitué de voir des dealers en bas, mais depuis quelques jours, l'un d'eux reste figé devant sa porte d'appartement. Il fume et met de la musique, chose qui embête cet homme au physique assez trapu.

Il demande au jeune de se décaler, ce dernier rigole et refuse. Abou force le passage pour entrer chez lui et le garçon part l'air énervé. Quelques instants plus tard, une personne masquée avec une capuche sur la tête frappe à la porte et lance "Sors ! Sinon je vais tuer tes enfants." Cette menace glace le sang d'Abou. Dehors, ses deux garçons sont partis faire une course au supermarché du coin. Le père de famille se saisit d'un couteau de cuisine et sort.

Une arme braquée vers le père de famille

L'homme masqué se met alors à détaler, et sort dans la rue, mais dans cette-course poursuite, c'est Abou qui gagne. Il rattrape l'individu, machette à la main, et le plaque sur le sol. Il arrache son masque pour voir son visage, mais à ce moment-là, un complice surgit sur le côté. Abou se retrouve avec une arme à feu braquée vers la tempe. "Tire ! Tire ! Tire !", lance le jeune au sol à son complice. Ce dernier presse la détente, mais pour une raison qui reste floue, aucune balle ne sort. "J'ai entendu l'arme faire clic, clic à plusieurs reprises", dit Abou la voix tremblante.

Le témoignage d'Aset, la fille d'Abou, elle n'a que 17 ans et elle était dans l'appartement le jour de l'agression. Copier

Les voisins médusés observent la scène. La police arrive sur les lieux mais les deux agresseurs ont déjà pris la fuite. Abou en a profité pour rentrer chez lui, avec la machette dans la main. Il va au commissariat et dépose plainte. Pendant ce temps-là, sa femme et ses deux filles sont dans l'appartement. "Une amie du quartier m'a envoyé des vidéos, il y avait des dizaines de personnes regroupées dans l'immeuble qui attendaient", raconte Aset. La jeune fille âgée de 17 ans confie sa peur pendant ce moment.

Une balle dans la porte

Au retour du père de famille, les deux garçons sont rentrés sans avoir de problèmes, puisque la police est devant l'appartement. La famille a profité du répit pour prendre quelques affaires dans des sacs. Le soir même, ils prennent la fuite dans la voiture et passent la nuit ailleurs. Le lendemain, ils reçoivent une photo de leur voisine. Un impact de balle est visible, ainsi que les marques d'un objet pointu. Des personnes ont essayé de fracturer la porte, sans y parvenir.

La porte de l'appartement de cette famille menacée par des dealers. - DR

Mes petits frères sont toujours en train de jouer où la balle a fini, ils se seraient pris une balle" - Aset, la fille d'Abou.

"On voit la balle à l'intérieur. On voit qu'elle a ricoché sur le sol et qu'elle est rentrée dans la chambre de mes frères, explique Aset. Mes petits frères sont toujours en train de jouer où la balle a fini, ils se seraient pris une balle." La jeune lycéenne raconte toute l'histoire dans le détail. Elle se souvient avoir retenu ses larmes quand son père est enfin rentré dans l'appartement. "Si il s'était pris la balle, s'il lui était arrivé quelque chose, on serait effondrés, glisse-t-elle. En plus, ça me ferait encore plus peur de vivre sans père."