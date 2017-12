Montbazin, France

A Montbazin, une famille n'a plus rien. Jeudi 28 décembre, leur maison en pierre du centre-ville est partie en fumée vers 21h30. Le feu serait parti de la cheminée, laissée sans surveillance. "On a entendu un gros boom ! explique une des voisines. Mon mari pensait que quelqu’un touchait aux voitures. Il est sorti, il n’a rien vu. Un quart d’heure plus tard, un autre BOOM ! Comme une explosion".

Une cheminée sans surveillance

La chaleur a créé un effet cocotte-minute et les tuiles ont explosé « comme du popcorn ». Les parents se seraient absentés pour aller travailler, sans éteindre la cheminée. Les enfants étaient en vacances chez leurs grands-parents.

Laure Tondon, maire de Montbazin, s'est rendue sur place le soir même. "Après c'est rapide, on peut toujours faire des leçons. C'est toujours dramatique, et heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés".

Dans les maisons anciennes les logements voisins sont reliés par les poutres en bois : "la préoccupation c'est que ça ne fasse pas cascade et que les voisins ne soient pas également touchés." Les pompiers sur place ont pu contenir le feu qui a léché les habitations voisines. Les voisins ont du dormir ailleurs la première nuit, du fait des risques de nouveau départ de feu et des fumées.

Appel à la solidarité

Le feu a entièrement détruit la maison et son contenu. Les parents et leurs trois enfants, deux garçons de 6 et 8 ans et la petite dernière de quinze mois sont à la rue. Ils sont pour le moment hébergés chez des proches. La mairie doit trouver avec eux une solution d'hébergement d'urgence dans les prochains jours.

"Ces enfants ont tout perdu, vêtements et jouets. En cette période c'est d'autant plus sensible." Laure Tondon, maire de Montbazin.

La mairie va coordonner les bonnes volontés du village. Elle va organiser la collecte des dons. "Nous récoltons des jouets et des vêtements. S’il y a du surplus, nous en ferons don au Secours Populaire, rien ne sera perdu."

Cet hiver, les incendies domestiques ont été multipliés par deux dans l'Hérault par rapport à l'année dernière. Les pompiers appellent à la plus grande prudence.