Une famille placée en garde à vue à Sanary pour son implication présumée dans un trafic de drogue

Huit personnes ont été placées en garde à vue en début de semaine et 3 individus ont été entendus dans le cadre d'un trafic de cocaïne démantelé entre Bandol et Toulon par les policiers du commissariat de Sanary

Dans la famille "trafic de stups", je demande le père, la mère, le fils et la fille. C'est en effet des parents et leurs enfants que les policiers de Sanary ont interpellés en début de semaine à Toulon pour leur implication présumée dans un trafic de drogue qui alimentait principalement certains commerçants de Bandol. Huit personnes au total ont été placées en garde à vue. Trois autres ont été entendues. Une entreprise familiale qui prospérait depuis au moins le mois d'août.

C'est une enquête minutieuse longue de plusieurs mois qui a permis aux enquêteurs du groupe stupéfiants du commissariat de Sanary d'établir l'organisation du réseau. Des clients pour beaucoup issus des commerçants de Bandol alimentés par un livreur, un jeune homme qui se fournissait auprès de son propre père à Toulon.

Une transaction il y a quelques jours entre justement ce livreur et un gros client bandolais a déclenché la vague d'interpellations menée par les policiers.

A la tête le père de famille, officiellement sans profession et qui pourtant gérait une entreprise très lucrative de cocaïne et d'herbe de cannabis. A son domicile, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé 40 plants en pot et tout le matériel dédié : lampes nécessaires notamment à l'obtention d'un bon rendement et un système d'extraction.

Et pour faire tourner la boutique, toute la famille contribuait plus ou moins assurant une certaine rentabilité compte tenu du peu de charges patronales. Le fils par exemple s'occupait des livraisons de cocaïne sur Bandol, à la demande. L'enquête permet d'établir qu'il multipliait les trajets entre Toulon et Bandol plusieurs fois par semaine.

Le père de famille avait également recours à des "jardiniers". Un individu a été interpellé parce qu'il prenait soin des plants de cannabis. Il venait régulièrement les arroser.

Bref, une affaire de famille qui prospérait depuis au moins le mois d'août. Les policiers ont saisi 8500 euros en liquide.