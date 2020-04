Une famille relogée après l'incendie de leur maison à Plaimbois-Vennes

Une maison a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi à Plaimbois-Vennes dans le Doubs. C'est la mère de famille qui a donné l'alerte et prévenu les pompiers. Aucun blessé à déplorer, mais la maison a été très abîmée dans l'incendie.

Vers 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré à Plaimbois-Vennes, dans une maison. C'est la mère de famille qui s'est réveillée et a vu les flammes qui prenaient dans le garage. Elle a prévenu les pompiers et fait sortir toute la famille : personne n'a été blessé et la famille a immédiatement été relogée.

Les pompiers du Doubs ont passé une bonne partie de la nuit à tenter d'éteindre le feu. Vers 9h, ce matin, il reprenait par endroits. Selon les gendarmes, un défaut du système électrique serait en cause. La maison a totalement été embrasée.