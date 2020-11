Une fausse aide-soignante interpellée pour avoir volé les résidents d'un EHPAD

Une femme de 35 ans qui travaillait dans des EHPAD en tant qu'aide soignante a été interpellée pour des vols de carte bancaire et de chèques vierges. Elle avait dérobé la carte bancaire d'une résidente d'un EHPAD de Montpellier âgée de 88 ans ainsi que des chèques.

La victime a déposé plainte le jour-même, le 9 septembre. Le Groupe des atteintes aux biens de la Sûreté Départementale de l'Hérault identifie alors l'auteure présumée de ces vols.

L'enquête a permis de démontrer qu'il y avait eu d'autres victimes, 3 personnes âgées de 78, 89 et 69 ans ainsi que 7 collègues de travail qu'elle volait dans les vestiaires. Une perquisition au domicile de l'interpellée permet de mettre la main sur une carte bancaire volée, des formules de chèques vierges et des factures réglées à l’aide chèques volés. Il y a au total 11 victimes, l'EHPAD, l'agence d’intérim qui lui confiait des missions et le bailleur social auprès duquel la mise en cause avait tenté de payer son loyer avec un chèque volé.

Placée en garde à vue, elle a reconnu les faits et expliqué qu'elle avait travaillé dans des cliniques et EHPAD grâce à un faux diplôme d'aide-soignante.

Cette femme doit être jugée dans les prochaines semaines devant le tribunal correctionnel de Montpellier.