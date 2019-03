Une fausse cagnotte créée après la mort du petit Jules à Lunéville

Lunéville

"Nous créons cette cagnotte pour les funérailles de mon bébé qui a perdu la vie". C'est ainsi que commence l'annonce de la cagnotte ouverte en ligne par un certain Michaël qui se fait passer pour le père du petit Jules, renversé par une voiture samedi à Lunéville. L'auteur s'est ensuite contenté de copier-coller l'article paru ce week-end dans le journal l'Est républicain.

"C'est la famille qui a repéré cette arnaque", précise Quentin Mercier, un habitant de Lunéville, gérant d'un groupe Facebook sur la vie de la commune de Meurthe-et-Moselle. Il est en lien, via les réseaux sociaux, avec le père de Jules et a relayé l'appel à la vigilance. Pour l'heure, heureusement, personne n'est tombé dans le panneau. Ce jeudi matin, la cagnotte affiche 0€ et compte un certain nombre de commentaires injurieux.

Signalée à Leetchi

Quentin Mercier a contacté Leetchi, la plateforme de cagnottes en ligne utilisée pour créer cet appel aux dons. Il y aurait déjà eu entre 500 et 600 signalements. "Ils sont en train de régler le problème avec la personne qui l'a créée", explique le Lunévillois. La page pourrait donc être bientôt fermée. La police se dit au courant de l'affaire mais n'a pas encore été saisie.

Une marche blanche est prévue ce dimanche 31 mars en hommage au garçon de 2 ans. Le rendez-vous est donné à 15h, place Léopold, à Lunéville.