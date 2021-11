Une fausse médecin bourguignone veut à nouveau exercer

Une fausse médecin, poursuivie pour avoir exercé avec de faux diplômes à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) et dont deux patients sont décédés, a de nouveau postulé pour exercer. Elle avait pourtant été doublement mise en examen en 2020 avec interdiction d'exercer toute activité médicale.

Retour à la case prison

Samantha A. avait été doublement mise en examen en 2020 pour "pratique illégale de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires, faux et usage de faux" et pour "escroquerie". Elle avait été arrêtée en septembre 2020, avant d'être libérée sous contrôle judiciaire fin janvier 2021, avec interdiction d'exercer toute activité médicale. Mais elle a tout récemment postulé sur un site de recrutement de médecins, violant ainsi son contrôle judiciaire. Elle a donc été logiquement interpellée à nouveau et renvoyée en détention le 22 octobre dernier.

Son avocat considère que sa cliente relève de la psychiatrie

"Je suis scandalisé", a réagi son avocat, Alain Guignard, qui estime que sa cliente est "malade psychiatrique", puisque "deux expertises psychiatriques ont conclu à l'altération de son discernement". "Elle entend des voix qui lui disent qu'elle doit être médecin. Elle a fait une nouvelle crise d'angoisse et a consulté un site de recrutement. Ce n'est pas la prison qui lui faut mais un suivi psychiatrique plus poussé", a estimé l'avocat auprès de l'AFP.

Un lourd passif derrière elle

Samantha A. a exercé en tant que médecin de mai à septembre 2020 sur la base de diplômes contrefaits. Avant cet épisode, elle avait déjà été poursuivie pour faux diplôme d'infirmière, après avoir tenté de se faire inscrire à l'Ordre des infirmiers. Ce dernier avait découvert que son diplôme était faux et prévenu les autorités sanitaires. La fausse médecin avait déjà été déclarée schizophrène, hospitalisée deux fois et avait déjà été signalée. Mais elle avait malgré tout réussi à se faire embaucher en tant que médecin. Le président de l'Ordre départemental des médecins, Gérard Montagnon, avait à l'époque rappelé que cet épisode était intervenu en plein confinement, avec entretien par téléphone et transmission de son diplôme par internet. "Rien n'a attiré notre attention sur un éventuel caractère frauduleux des pièces qu'elle nous a transmises", avait-il alors déclaré.

Des familles de victimes parties civiles

Deux familles se sont constituées parties civiles, après le décès de patients qui l'avaient consultée. L'épouse d'un malade décédé avait dénoncé des "prescriptions hasardeuses", assurant que la fausse médecin aurait enjoint à son mari d'arrêter un traitement quotidien pour ses difficultés cardiaques.

source : afp