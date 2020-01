Une femme a été battue à Brive par le père de leur bébé de huit mois

Brive-la-Gaillarde, France

Une nouvelle affaire de violences conjugales à Brive. Les faits se sont déroulés en centre-ville dans le secteur de l'établissement Cabanis, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est une mère de famille qui a appelé les secours vers 3h30 du matin après avoir été jetée au sol et avoir reçu des coups au visage de la part de son compagnon, père de leur bébé de hui mois.

Alcoolisé au moment des faits

Déjà condamné sept fois par la justice, mais jamais pour des violences conjugales, l'homme était alcoolisé au moment des faits. Jugé en comparution immédiate ce lundi, il a écopé de six mois de prison ferme et six de prison avec sursis. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec la mère de son enfant et de se rendre à son domicile. Une obligation de soins a aussi été prononcée par la justice.