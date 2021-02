Une femme agressée avec son bébé à Paris assure ne pas pouvoir porter plainte, deux ministres réagissent

Amélie Challeat, influenceuse sur le réseau social Instagram, a raconté ce samedi avoir été victime d'une agression mardi 9 février alors qu'elle rentrait chez elle, dans le 18e arrondissement de Paris. "Je me suis fait agresser par un voisin en revenant de l'hôpital avec mon bébé", raconte-t-elle dans un texte accompagné d'une photo de son visage tuméfié.

Il a envoyé son poing de toutes ses forces dans mon visage

L'influence raconte être rentrée de l'hôpital avec son bébé, né prématuré et donc fragile, après des examens. Elle dit avoir garé sa voiture devant la porte de l'immeuble le temps de rentrer la poussette de son enfant "par -5 degrés et avec de la neige partout". C'est alors qu'une altercation a éclaté avec son voisin, "homme âgé, blanc, propriétaire, riche", décrit-elle.

Elle raconte que ce voisin lui a hurlé dessus dans le hall de l'immeuble. "J'ai continué à avancer pour rentrer chez moi", témoigne Amélie Challeat, qui dit alors avoir été agressée. "Il a envoyé son poing, de toutes ses forces, dans mon visage alors que je tenais la poussette de mon bébé. Je suis tombée par terre et j'ai perdu connaissance un bref instant." Son mari part ensuite avec le voisin en question au commissariat, accompagnés de policiers.

Impossible de prendre rendez-vous pour porter plainte

"La police refuse de me donner un rendez-vous et me dit que je dois me présenter et attendre comme tout le monde", dénonce Amélie Challeat, qui explique qu'elle allaite encore sa fille et que celle-ci ne peut supporter de rester dans un commissariat car elle est trop fragile. "Aujourd'hui nous sommes en 2021, une femme avec son bébé malade peut se faire frapper et ne pas porter plainte", s'insurge-t-elle, affirmant que les policiers ont conseillé à son mari de "trouver une entente" avec le voisin.

Sa publication, très relayée sur les réseaux sociaux, a suscité les réactions de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. "Les services de police sont mobilisés pour prendre sa plainte", a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur. "J'ai été alertée sur ce post en début d'après-midi, mon équipe a immédiatement pris contact avec la jeune maman. La préfecture est mobilisée à ma demande et recevra Amélie, si elle le souhaite", dès dimanche, a réagi samedi la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.