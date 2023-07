Une femme agressée chez elle par trois personnes à Cambrai

Selon une source policière, trois individus ont violenté ce mercredi soir à son domicile à Cambrai une femme de 45 ans. Ils auraient été envoyés par le mari avec lequel la femme est en instance de divorce. Ils ont forcé la femme à signer un document dans lequel elle renonce à déposer plainte contre son ex-compagnon pour violences conjugales.** Les individus ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture conduite par un quatrième individu qui aurait délibérément foncé sur des policiers. Toujours selon cette source policière, les policiers ont réussi à bloquer leur véhicule. Les quatre individus ont alors pris la fuite à pied. Deux d'entre eux ont pu être rattrapés. Agés de 18 et 19 ans, ils ont été placés en garde à vue.

Mais la procureure de la République de Cambrai ne confirme pas ces informations. Elle indique qu'une information judiciaire est ouverte pour de nombreux chefs, notamment de violences aggravées, de vol aggravé, d'extorsion et de chantage, et de menaces de mort. Selon la procureure, trois personnes ont été interpellées et devraient être présentées à un juge d'instruction. Elle indique qu'à ce stade, aucun élément ne permet de mettre en cause le mari dont la femme était en train de se séparer.