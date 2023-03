Une femme arrêtée en Dordogne avec plus de trois grammes d'alcool dans le sang et sans permis

Une voiture stationnée rond-point de l'Europe a Bergerac a attiré l'attention des policiers ce samedi soir. Le moteur était allumé, avec une femme d'une trentaine d'années à l'intérieur. Les policiers l'ont contrôlée, et ils se sont rendus compte qu'elle avait bu : plus de trois grammes d'alcool par litre de sang. C'est plus de six fois supérieur au taux autorisé.

ⓘ Publicité

Il s'est avéré que la trentenaire avait également consommé de la drogue. Elle n'avait plus son permis, il avait été annulé. Les policiers l'ont placée en cellule de dégrisement.