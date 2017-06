Une femme arrêtée un an après avoir abandonné son bébé dans une poubelle près de Rouen

Le 30 mai 2016, un nouveau-né était retrouvé dans un conteneur enterré à Franqueville-Saint-Pierre. Il va bien aujourd'hui. Ce mercredi, sa mère mineure a été interpellée chez elle, soit un an après les faits.

Il aura fallu un an aux enquêteurs pour retrouver cette femme qui, le 30 mai 2016 à Franqueville-Saint-Pierre, a jeté son nouveau-né dans une poubelle. Les cris du bébé avaient alerté une habitante de l'immeuble qui jetait sa poubelle dans le conteneur enterré. L'enfant d'un an va bien aujourd'hui.

Le bébé avait quelques heures

C'est dans un immeuble de logements sociaux que le nouveau a été découvert il y a un an. Ce jour là, une adolescente s'apprête à jeter sa poubelle dans le conteneur enterré de sa résidence. Elle entend alors les cris d'un bébé qui résonnent. Paniquée, la jeune fille prévient sa mère et une voisine, les secours arrivent quelques minutes plus tard.

Les pompiers remontent alors le nourrisson jeté dans la poubelle. Le petit garçon n'a que quelques heures, il a son cordon ombilical. L'enfant est transporté en hypothermie au CHU de Rouen. Depuis, il va bien, il est pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance.

Retrouvée grâce à l'ADN du nourrisson

La jeune femme, a été interpellée chez elle ce mercredi 31 mai 2017. Le parquet préfère ne pas préciser son lieu de résidence. C'est grâce à l'ADN prélevé sur le nouveau-né que sa mère, toujours mineure, a été retrouvée.

Placée en garde à vue, elle est depuis mise en examen pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans. On saura dans la soirée si cette femme est placée, ou non, en détention provisoire.